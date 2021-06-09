Корейцы собираются строить под Челябинском завод электромобилей

Электротехника становится популярной Фото: Илья Московец © URA.RU

Две компании из Южной Кореи, EdisonMotors и DaeChangMotors, рассматривают возможность строительства в Челябинской области завода по производству электромодальной техники. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, этот проект обсуждался во время встречи с представителями южнокорейских институтов развития предпринимательства.

«Инвесторы рассматривают возможность производства в регионе электробусов, малых грузовых электромобилей сельскохозяйственного назначения и коммерческих электромобилей», — заявили в пресс-службе. Встреча состоялась в Челябинске.

Интересы области на встрече представляли вице-губернатор Егор Ковальчук и первый замминистра экономразвития региона Ирина Акбашева. На первом этапе речь идет о производстве комплектующих для электромодальной техники на базе уже действующих предприятий.

«Мы можем предложить инвесторам высококачественные площадки для создания производства, высококвалифицированный персонал с инженерным образованием, внутренний и международный спрос на такую продукцию», — заявила Акбашева. Теперь обе стороны анализируют полученную информацию и определяются с возможными партнерами.