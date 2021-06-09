09 июня 2021
08 июня 2021

Корейцы собираются строить под Челябинском завод электромобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, руль, электромобиль, ниссан лиф
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Две компании из Южной Кореи, EdisonMotors и DaeChangMotors, рассматривают возможность строительства в Челябинской области завода по производству электромодальной техники. Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, этот проект обсуждался во время встречи с представителями южнокорейских институтов развития предпринимательства.

«Инвесторы рассматривают возможность производства в регионе электробусов, малых грузовых электромобилей сельскохозяйственного назначения и коммерческих электромобилей», — заявили в пресс-службе. Встреча состоялась в Челябинске.

Интересы области на встрече представляли вице-губернатор Егор Ковальчук и первый замминистра экономразвития региона Ирина Акбашева. На первом этапе речь идет о производстве комплектующих для электромодальной техники на базе уже действующих предприятий.

«Мы можем предложить инвесторам высококачественные площадки для создания производства, высококвалифицированный персонал с инженерным образованием, внутренний и международный спрос на такую продукцию», — заявила Акбашева. Теперь обе стороны анализируют полученную информацию и определяются с возможными партнерами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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