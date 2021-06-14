Бывшего вице-мэра Екатеринбурга осудят по новому обвинению

Виктор Контеев уже осужден за подстрекательство к убийствам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Процесс по делу бывшего вице-мэра города Виктора Контеева, обвиняемого в покушении на убийство, начался в Ленинском районном суде Екатеринбурга. Ранее осужденному и уже лишенному свободы экс-политику снова избирают меру пресечения. Об этом URA.RU рассказал его адвокат Сергей Колосовский.

Для проведения заседания Контеева этапировали в Екатеринбург из колонии в Кировской области. Там он отбывает 18-летний срок за подстрекательство к убийствам и другие преступления. По словам адвоката, последний раз Контеева привозили на Урал весной — после осуждения его подручного, криминального авторитета Виктора Калина по кличке Джигит. «Сейчас следователи пытаются каким-то образом оставить Контеева здесь, в Свердловской области. Для этого выходят суд с ходатайством об избрании меры пресечения», — сообщил Колосовский.

По мнению защитника, ситуация выглядит нелепо: меру пресечения избирают для человека, который уже находится в местах лишения свободы. В пресс-службе Свердловского областного суда URA.RU сообщили, что следователь заявил требование об аресте Контеева. «Это процессуальное решение, которое нельзя пропустить», — уточнили в суде.

В конце мая авторитет Калин дал показания на Контеева по делу о покушении на убийство бизнесмена Максима Краснова. В свое время Джигит активно помогал Контееву, который контролировал овощебазу №4. По версии следствия, Калин по приказу чиновника организовывал убийства, грабежи и мошенничества. В 2014 году Контеева приговорили к 18 годам колонии, а летом 2020-го Калину дали 12 лет в колонии строгого режима.