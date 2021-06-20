Пенсионный фонд РФ в Таганроге признал живую пенсионерку умершей и не выплачивал ей пенсию. Когда ошибка обнаружилась, в ПФР не смогли «воскресить» пожилую женщину по документам.
Дочь 79-летней жительницы Таганрога обратилась в Пенсионный фонд после того, как её матери не принесли пенсию в июне. «После звонка оказалось, что ее мама по документам [якобы] умерла еще в мае, поэтому ни о какой пенсии речи быть не может», — сообщает «
Когда женщина указала на ошибку, сотрудники Пенсионного фонда ответили, что не знают, как «воскресить» её мать по документам. Семья пожилой женщины подала заявление на ПФР участковому.
Похожая ситуация произошла ранее с жительницей Кемерова. Полицейские по ошибке признали пожилую женщину умершей, после чего ей перестали выплачивать пенсию. Женщина обратилась к прокурору, который через суд обязал ЗАГС аннулировать запись о смерти, передает телеканал 360.
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