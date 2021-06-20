В ПФР не смогли исправить ошибку и вновь признать пенсионерку живой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пенсионный фонд РФ в Таганроге признал живую пенсионерку умершей и не выплачивал ей пенсию. Когда ошибка обнаружилась, в ПФР не смогли «воскресить» пожилую женщину по документам.

Дочь 79-летней жительницы Таганрога обратилась в Пенсионный фонд после того, как её матери не принесли пенсию в июне. «После звонка оказалось, что ее мама по документам [якобы] умерла еще в мае, поэтому ни о какой пенсии речи быть не может», — сообщает « Федеральное агентство новостей ».

Когда женщина указала на ошибку, сотрудники Пенсионного фонда ответили, что не знают, как «воскресить» её мать по документам. Семья пожилой женщины подала заявление на ПФР участковому.

Похожая ситуация произошла ранее с жительницей Кемерова. Полицейские по ошибке признали пожилую женщину умершей, после чего ей перестали выплачивать пенсию. Женщина обратилась к прокурору, который через суд обязал ЗАГС аннулировать запись о смерти, передает телеканал 360.