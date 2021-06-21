21 июня 2021

В Магнитогорске открывают новые ковидные базы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Магнитогорске развернут еще 100 коек под лечение больных коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, под лечение больных коронавирусом, разворачивают дополнительные площади. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, 100 коек будет развернуто в горбольнице №2.

«Ситуация находится под контролем, но зная, насколько коварна может быть инфекция, мы должны быть готовы к развитию любой ситуации. Поэтому было принято решение об увеличении количества коек», — заявили в пресс-службе. Сейчас лечение больных COVID-19 проводится в отделениях горбольницы №1 и в «Центры охраны материнства и детства».

Дополнительно 100 коек будет развернуто на базе городской больницы № 2. «Все медицинские учреждения обеспечены лекарственными препаратами, средствами индивидуальной защиты, а главное — опытными специалистами», — заявили в пресс-службе мэрии.

Ранее в Магнитогорске из-за ухудшения статистики по COVID-19, не стали проводить городской сабантуй. Позже было принято решение об отмене массовых гуляний в главные магнитогорские праздники — День города и День металлурга.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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