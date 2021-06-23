На челябинцев тайно регистрировали сотовые номера в салоне связи

SIM-карты на ничего не подозревающих людей оформляли ради премий за выполнение плана продаж Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Магнитогорске сотрудники салона сотовой связи ради плана продаж оформляли мобильные номера на ничего не подозревающих людей. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области. Теперь обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.

«По версии следствия, директор офиса ради выполнения плана продаж за несколько месяцев оформила без ведома пяти клиентов абонентские номера на их имя. Специалист офиса тоже оформил номера на пять граждан, используя находящиеся в клиентской базе персональные данные», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

Помимо этого, обвиняемый приторговывал данными телефонных разговоров клиентов. «С сентября по декабрь 2020 года, из корыстных побуждений, без решения суда и согласия абонентов он передал неустановленному лицу шесть детализаций телефонных соединений, нарушив тайну переписки и телефонных переговоров», — добавили в надзорном ведомстве.

В отношении работников офиса возбудили уголовные дела по ч.4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру) и ч.2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров). Дело передано для рассмотрения в суд.