26 августа 2021

Ростехнадзор приехал с проверкой на ММК

© Служба новостей «URA.RU»
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Критических нарушений на производстве не выявили Фото:

Уральское управление Ростехнадзора проверило 26 опасных производственных объектов Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на соблюдение требований промышленной безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ММК.

«Проверка была плановая. Критических нарушений не выявлено. Был ряд замечаний, треть из которых устранили еще до окончания инспекции. В отношении остальных замечаний проверяющие выдали предписание, по которому в ПАО „ММК“ оперативно сформированы графики, определены сроки и ответственные за устранение», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Также с плановой проверкой на ММК приехали представители Гострудинспекции по Челябинской области. Предметом оценки стало соблюдение обязательных требований с учетом последних изменений и локальных нормативных актов трудового законодательства. В пресс-службе компании сказали, что эксперты отметили отсутствие системных несоответствий и снижение числа нарушений, выявленных в предыдущие периоды.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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