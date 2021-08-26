Ростехнадзор приехал с проверкой на ММК

Критических нарушений на производстве не выявили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уральское управление Ростехнадзора проверило 26 опасных производственных объектов Магнитогорского металлургического комбината (ММК) на соблюдение требований промышленной безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ММК.

«Проверка была плановая. Критических нарушений не выявлено. Был ряд замечаний, треть из которых устранили еще до окончания инспекции. В отношении остальных замечаний проверяющие выдали предписание, по которому в ПАО „ММК“ оперативно сформированы графики, определены сроки и ответственные за устранение», — рассказали в пресс-службе предприятия.

Также с плановой проверкой на ММК приехали представители Гострудинспекции по Челябинской области. Предметом оценки стало соблюдение обязательных требований с учетом последних изменений и локальных нормативных актов трудового законодательства. В пресс-службе компании сказали, что эксперты отметили отсутствие системных несоответствий и снижение числа нарушений, выявленных в предыдущие периоды.