Власти Перми грозят закрыть фуд-корты в торговых центрах

На пермских фуд-кортах не соблюдаются меры безопасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Контролирующие органы фиксируют постоянные нарушения в работе фуд-кортов и детских комнат в пермских торгово-развлекательных центрах. Люди не соблюдают социальную дистанцию, дезинфицирующие средства отсутствуют. Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев, опрос инфицированных за минувшую неделю показал, что 84% из них посещали ТРЦ.

«При проверках ТЦ и ТРК мы видим, что часть посетителей приходят не для совершения необходимых покупок, а чтобы провести там свободное время и развлечься. При этом за неделю на 26% выросло число заболевших среди работников сферы торговли непродовольственными товарами», — констатировал он на заседании оперативного штаба при губернаторе.

Глава региона Дмитрий Махонин поручил министерству промышленности и торговли организовать дополнительную работу с руководителями торговых и торгово-развлекательных центров. Если в них не усилят контроль и не исключат нарушения, оперштаб будет вынужден принять решение о введении новых ограничительных мер в отношении работы фуд-кортов и мест развлечений, говорится на сайте краевого правительства.

5 августа власти вводили ограничения на работу ТЦ и ТРК, площадью свыше 8 тысяч квадратных метров — их закрывали на выходные. Это вызвало недовольство пермяков. Они собрали более тысячи подписей против введенных ограничений и направили их в краевой оперштаб. 27 августа запрет был снят.

URA.RU писало, что систематически попадаются на нарушении коронавирусных ограничений также пермские магазины сетей «Магнит», «Магнит косметик», «Пятерочка», «Перекресток» и «Светофор». В них зачастую не устанавливают «входной фильтр» для сотрудников, не используют обеззараживали воздуха, а персонал работает без средств индивидуальной защиты.