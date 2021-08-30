30 августа 2021

Екатеринбуржец попался на контрабанде ювелирных камней в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Татьяны Перминовой и Николая Мамина в
Мужчина пытался переправить за границу полудрагоценные камни Фото:

Суд в Екатеринбурге приговорил местного жителя к полутора годам исправительных работ за попытку пересылки в Китай полудрагоценных камней на сумму 3,2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Воспользовавшись международным сервисом экспресс-доставки, мужчина пытался переправить заграницу 75 ограненных полудрагоценных камней. В таможенной декларации он указал, что отправляет 26 граммов бижутерии стоимостью 99 долларов США», — сообщает пресс-служба ведомства.

Суд признал жителя Екатеринбурга виновным в незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере (ч.1 ст. 226.1 УК РФ). Полудрагоценные камни обращены в доход государства. По информации из Википедии, демантоиды встречаются редко и представляют большую ювелирную ценность. Впервые в России месторождение демантоидов было открыто в 1874 году на реке Бобровке (Средний Урал), недалеко от Екатеринбурга.

Как сообщало URA.RU, ранее при попытке контрабанды демантоидов были задержаны отец и сын из Екатеринбурга. По версии следствия, семья пыталась вывезти в Таиланд полторы тысячи драгоценных камней, купленных на территории Свердловской и Челябинской областей.

Демантоиды
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Полудрагоценные камни пересылались через почтовые отправления
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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