МЧС предупредило об опасном природном явлении

На Камчатке МЧС сообщило о возможном извержении вулкана Шивелуч Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На Камчатке предупредили о возможном мощном извержении вулкана Шивелуч. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«В течение ближайших дней повышена вероятность мощного извержения вулкана Шивелуч. Извержение может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков до 18 километров над уровнем моря, что представляет опасность для авиации», — сообщается на сайте камчатского ГУ МЧС. Жителей предупредили о возможных раскаленных потоках, представляющих угрозу здоровью и жизни людей, и пеплопадах в населенных пунктах.

Последний раз мощное извержение на Камчатке происходило в 2019 году. Высота пеплового облака достигала десяти километров. Спасатели присваивали ему «красный» код авиационной опасности.