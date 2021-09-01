МЧС предупредило об опасном природном явлении

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Цех проката широкой балки Нижнетагильского металлургического комбината. Нижний Тагил, жар, металлургия, раскаленный металл, огонь, солнце, шлак, лава, вулкан, солнечные пятна, пятна на солнце
На Камчатке МЧС сообщило о возможном извержении вулкана Шивелуч Фото:

На Камчатке предупредили о возможном мощном извержении вулкана Шивелуч. Об этом сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«В течение ближайших дней повышена вероятность мощного извержения вулкана Шивелуч. Извержение может сопровождаться подъемом пепловых вулканических облаков до 18 километров над уровнем моря, что представляет опасность для авиации», — сообщается на сайте камчатского ГУ МЧС. Жителей предупредили о возможных раскаленных потоках, представляющих угрозу здоровью и жизни людей, и пеплопадах в населенных пунктах.

Последний раз мощное извержение на Камчатке происходило в 2019 году. Высота пеплового облака достигала десяти километров. Спасатели присваивали ему «красный» код авиационной опасности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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