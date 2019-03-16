Жителей региона просят воздержаться от поездок к вулкану Фото: depositphotos.com

Утром 16 марта на Камчатке началось мощное извержение вулкана Безымянный. Спасатели присвоили ему «красный» код авиационной опасности.

Высота пеплового столба, как говорится на сайте регионального МЧС, достигает десяти км, а пепловое облако, которое сейчас движется к юго-востоку от вулкана, — 79 на 65 км. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что извержение может повлиять на международные и низколетящие самолеты. Тем не менее, трасс движения воздушных судов непосредственно в районе вулкана нет.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям региона не приближаться к району извержения в ближайшие дни. У вулкана может наблюдаться большая концентрация газа, а также есть риск попадания в пеплопад, что грозит аллергическими реакциями.