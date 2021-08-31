Мэр Екатеринбурга Орлов открыл новый стадион «золотой» школы

На стадионе школы № 106 появился рояль из лампочек Фото: пресс-служба «Сима-ленда»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский торжественно открыли новый стадион школы № 106. Как признался мэр уральской столицы, визит в это учебное заведение — первый на посту градоначальника, передает корреспондент URA.RU.

«Новый стадион — прекрасный подарок к новому учебному году. Здесь будут заниматься дети, которые уже являются чемпионами России среди школ по баскетболу. Помощь школе — это неоценимая вещь», — отметил Алексей Орлов.

Помимо футбольного поля, на заднем дворе школы открыли новую баскетбольную площадку, газон для занятий гольфом и релакс-зону со светящимися фигурами и роялем из лампочек. Отметим, что Симановский уже на протяжении долгих лет помогает школе №106, в которой он сам и учился. Ранее меценат произвел капитальный ремонт школы, и помог ученикам общеобразовательного заведения отправиться на чемпионат России по гольфу.

Во время открытия мэр Екатеринбурга отметил, что в следующем в школе пройдет капитальный ремонт пищеблока. Средства на обновление будут выделены из городского бюджета. «Посмотрев своими глазами, понимаю, что наша земля богата патриотами своей родины. Здесь очень благоустроенная территория, которой нет ни в одной школе города», — заявил Алексей Орлов.

Ранее URA.RU рассказывало, что перед началом учебного года над обновленным стадион школы № 106 появилась огромная люстра. Позже на ее месте установили гигантский флаг с надписью Putin Team. Также для учеников установили новые лавочки и обустроили дополнительное освещение.

Для мэра Екатеринбурга провели экскурсию по школе пресс-служба «Сима-ленда»

На месте люстры появился огромный флаг пресс-служба «Сима-ленда»

Ученики школы № 106 будут обучаться гольфу пресс-служба «Сима-ленда»