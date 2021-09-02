02 сентября 2021
01 сентября 2021

Житель Перми со спущенными штанами напал на КАМАз. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Троицк. Виноградов Александр. Выборы. Челябинск., камаз, водитель, дальнобойщик, авто
Мужчина несколько разз ударил грузовик, который ехал по дороге (архивное фото) Фото:

В соцсетях появился видеоролик, на котором мужчина с приспущенными штанами пытается остановить КАМАз, двигающийся по дороге. Видеоролик опубликован на странице паблика «Пермь Активная» в соцсети «Вконтакте». Утверждается, что видео снято в Перми, однако URA.RU не удалось получить оперативный комментарий в ГИБДД города.

На видео мужчина несколько раз бьет руками по кабине грузовика, но тот продолжает медленно двигаться. Поведение героя видеоролика вызвало сомнение в его адекватности у пользователей соцсети. Некоторые из них с насмешкой предположили, что пермяк либо «вакцинировался, либо мог «переесть солянки».

URA.RU также рассказывало о жителе микрорайона Закамск в Перми, который днем разгуливал по городу голым. По мнению пермяков, мужчина мог решиться на такой шаг из-за небывалой жары, которая наблюдалась минувшим летом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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