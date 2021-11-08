В результате происшествия пострадала женщина (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Нетрезвый водитель в центре Челябинска не справился с управлением и въехал в цветочный павильон. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД по Челябинску.

«В Челябинске на улице Труда водитель 1994 года рождения не справился с управлением автомобиля Рено и въехал в цветочный павильон и стоящий рядом автомобиль Фольксваген. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия пострадала женщина, продавец цветочного павильона», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД.

Госавтоиспекция Челябинска напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель подвергается административному наказанию в виде лишения права управления на срок от 1,5 до 2 лет и административному штрафу в размере 30 тысяч рублей. С начала текущего года в Челябинске выявлено и отстранено от управления более 3 тысяч 800 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Из-за пьяного лихача пострадала продавец цветочного павильона Фото: ГИБДД УМВД по Челябинску