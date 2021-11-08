08 ноября 2021
07 ноября 2021

В Минстрое РФ определили самые «умные» города Пермского края

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый офис интернет-компании Интерсвязь. Челябинск, терминал, электронная очередь, умный офис
Федеральное ведомство оценивало, как города в Пермском крае внедряют цифровые решения Фото:
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Национальные проекты

Пермь и Соликамск вошли в ТОП-10 самых «умных» городов России. Рейтинг подготовило Министерство строительства РФ, информирует на своем сайте министерство информации и связи Прикамья. Федеральное ведомство оценивало базовый уровень цифровизации городов и эффективность решений, которые они внедряют.

«По результатам рейтинга Пермь набрала 50,25 баллов и вошла в ТОП-10 крупнейших „умных“ городов страны с населением более 1 млн человек, опередив Новосибирск и Ростов-на-Дону. В первую десятку рейтинга городов с численностью населения менее 100 тысяч человек вошел Соликамск. Окружной центр за год поднялся с 24 на 7 место», — говорится на сайте минсвязи Пермского края.

Еще четыре города — Чайковский, Березники, Нытва и Лысьва, — попали в отдельные категории рейтинга Минстроя РФ. По словам губернатора Дмитрий Махонина, всего в регионе насчитывается 14 муниципалитетов, которые входят в проект «Умный город». Он реализуется Минстроем РФ в рамках нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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