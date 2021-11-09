Коммунисты потребовали от Куйвашева изменить COVID-запреты

Евгения Куйвашева призвали пересмотреть ограничения по коронавирусу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутаты фракции КПРФ в свердловском заксобрании потребовали от губернатора Евгения Куйвашева пересмотреть COVID-ограничения, введенные в регионе. Коммунисты направили ему открытое письмо, которое обнародовал лидер фракции, руководитель обкома партии Александр Ивачев.

«Очевидно, что после введения фактически обязательной вакцинации, жители области столкнулись с целым рядом проблем, которые привели к поражению в правах более половины жителей региона. В связи с этим мы предлагаем принять срочные меры для стабилизации ситуации», — написал Александр Ивачев на своей странице во «ВКонтакте».

В письме Куйвашеву, которое прикреплено к посту, коммунисты изложили свой взгляд на COVID-запреты. Партийцы предложили:

отложить применение QR-кодов до 1 декабря (система работает с 25 октября);

продлить действие QR-кодов для переболевших до года (сейчас срок полгода);

разрешить людям с антителами получать QR-коды сроком на полгода;

ускорить процедуру получения сертификатов о вакцинации;

остановить «порочную практику» отстранения от работы людей без прививок.

Существующие в области ограничения представители КПРФ посчитали «непрофессиональными и нарушающими права граждан». URA.RU обратилось за комментарием в региональный департамент информполитики, ответ пока не поступил.

С 25 октября в Свердловской области заработала система QR-кодов, без которых запрещен вход в музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты. Уже на следующий день власти ужесточили меры: с 30 октября свердловчане без QR-кода не могут попасть в торговые центры, рестораны и фитнес-клубы. 2 ноября было объявлено о введении дополнительных ограничений: детям и подросткам запретили посещать торговые центры без взрослых, а также ужесточили пропускной режим для непривитых граждан.