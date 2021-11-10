Сотрудница «Почты России» присваивала пенсии и пособия пермяков

Теперь сотрудница почты будет убирать улицы города Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Пермском крае сотрудница отделения почты города Кизела несколько месяцев присваивала деньги, предназначенные для выплаты пенсий и пособий. Всего ей удалось похитить около 80 тысяч рублей, сообщают в службе судебных приставов.

«Жительница г. Кизела Пермского края, являясь должностным лицом в местном отделении почтовой связи, с целью личного обогащения на протяжении 5 месяцев присваивала денежные средства, полученные от граждан за реализованный товар и услуги, а также предназначенные для пенсий, пособий и других целевых выплат», — говорится на сайте УФССП России по Пермскому краю.

Неоднократные преступления выявили в ходе ревизионной проверки. Суд приговорил сотрудницу АО «Почта России», которая признала свою вину, к уголовному штрафу в 100 тысяч рублей. Приставы подчеркивают, что его она не оплатила, поэтому наказание заменили на 300 часов обязательных работ. Теперь женщина будет 2,5 месяца убирать мусор на улицах города.