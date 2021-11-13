В Госдуме высказались об опасном компромате России на США

Чепа заявил, что Россия не вмешивается в дела США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия не вмешивается в дела других государств, а заявления о наличии компромата на США являются показателем внутренней борьбы американских политических группировок. Об заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Ранее обозреватель американской газеты Wall Street Journal Холман В. Дженкинс-младший заявил, что у России есть опасный компромат на США, из-за которого еще в 2016 году республиканцы и демократы попали в глупое положение. По его словам, почти все президенты США пытались улучить отношения с Москвой, которая, как утверждает журналист, может опубликовать имеющиеся у нее данные и взорвать политическую систему Америки.

«Не знаю, какой есть компромат на американцев, мы не строим на этом отношения между нашими странами… Мы не вмешиваемся во внутренние дела Америки, никогда не пытались вмешиваться», — прокомментировал сообщения Чепа РИА «Новости». По его словам, подобные заявления — это внутренняя борьба между демократами и республиканцами, между различными финансовыми и политическими и бизнес-кланами в США. «И попытки разыграть здесь московскую карту неправильны», — отметил депутат.

Ранее британская газета The Guardian опубликовала материал, в котором заявила о спецоперации, проводимой Кремлем несколько лет назад в поддержку экс-президента США Дональда Трампа в преддверии американских выборов. Газета опубликовала документы, уверяя, что они утекли из Кремля. В них Трамп характеризуется как «психически неуравновешенный», но «перспективный» кандидат.