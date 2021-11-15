15 ноября 2021

Челябинского инвалида отказались лечить по полису ОМС

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый набор лекарств обошелся родственникам мужчины в четыре тысячи рублей Фото:

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) мужчину с инвалидностью отказываются лечить по полису ОМС. Как сообщила URA.RU дочь мужчины, они вынуждены покупать лекарства за свой счет.

«При поступлении в больницу было сказано, что в больнице имеется только анальгин, все остальные выписанные лекарства необходимо приобрести за свой счет. Врачи говорят, что могут проставить анальгин 10 дней и выписать, хотите лечения — покупайте лекарства. Первый набор лекарств вышел на четыре тысячи рублей», — сообщила URA.RU дочь мужчины.

Девушка рассказала URA.RU, что на четвертый день пребывания отца в больнице ему выписали препарат «Вазапростан», стоимость которого составляет 18 тысяч рублей. По словам девушки, стоимость аналога данного препарата — 10 тысяч рублей, но покупать его придется опять за свой счет.

В городской больнице URA.RU отказались что-либо комментировать. По словам заведующего отделением реанимации, в котором находится мужчина, информацию по больным они могут предоставлять родственникам и только с письменного разрешения пациента.

В пресс-службе минздрава Челябинской области области URA.RU сообщили, что все необходимые для лечения медикаменты должны предоставляться больным бесплатно. В министерстве добавили, что разберутся в конкретной ситуации и дадут комментарий позже.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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