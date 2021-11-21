Челябинцы будут жаловаться властям через приложения Яндекса

Челябинские власти начали принимать обращения через «Алису» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Жители Челябинской области могут подать жалобу властям с помощью приложений компании «Яндекс». Об этом сообщили URA.RU в Центре управления регионом (ЦУР) Челябинской области.

«Передать сообщение можно через «Яндекс-станцию», браузер в смартфоне или приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты». Для этого следует произнести: «Алиса, запусти навык «Инцидент Менеджмент». Голосовой помощник попросит описать проблему, указать адрес, регион и город. Система фиксирует обращения, касающиеся сфер ЖКХ, благоустройства, здравоохранения, образования. Ответ поступит на электронную почту «Яндекс»», — пояснили URA.RU в ЦУР.

Пока сумели воспользоваться новинкой несколько жителей Челябинска. Например, после жалобы «Алисе» одного из горожан, коммунальщики привели в порядок тротуар и дорогу возле дома на улице Блюхера.

Центр управления регионом был создан на Южном Урале в 2020 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», он координирует мониторинг и обработку обращений и сообщений граждан. На данный момент ЦУР обработал более 300 тыс. обращений, полученных из всех источников.