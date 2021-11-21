21 ноября 2021
20 ноября 2021
19 ноября 2021

Челябинцы будут жаловаться властям через приложения Яндекса

© Служба новостей «URA.RU»
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Персональный голосовой помощник «Алиса» от «Яндекс». Екатеринбург, смартфон, сотовый телефон, мобильное приложение, персональный помощник, голосовой помощник, алиса, яндекс, yandex, alice, поисковая ситема, интернет
Челябинские власти начали принимать обращения через «Алису» Фото:

Жители Челябинской области могут подать жалобу властям с помощью приложений компании «Яндекс». Об этом сообщили URA.RU в Центре управления регионом (ЦУР) Челябинской области.

«Передать сообщение можно через «Яндекс-станцию», браузер в смартфоне или приложения «Яндекс.Навигатор» и «Яндекс.Карты». Для этого следует произнести: «Алиса, запусти навык «Инцидент Менеджмент». Голосовой помощник попросит описать проблему, указать адрес, регион и город. Система фиксирует обращения, касающиеся сфер ЖКХ, благоустройства, здравоохранения, образования. Ответ поступит на электронную почту «Яндекс»», — пояснили URA.RU в ЦУР.

Пока сумели воспользоваться новинкой несколько жителей Челябинска. Например, после жалобы «Алисе» одного из горожан, коммунальщики привели в порядок тротуар и дорогу возле дома на улице Блюхера.

Центр управления регионом был создан на Южном Урале в 2020 году в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», он координирует мониторинг и обработку обращений и сообщений граждан. На данный момент ЦУР обработал более 300 тыс. обращений, полученных из всех источников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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