ФНС включилась в банкротство челябинского актива семьи Дубровских

Среди желающих получить деньги от компании семьи Бориса Дубровского появились представители налоговой службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области включил Федеральную налоговую инспекцию в перечень кредиторов контролируемого семьей экс-губернатора Бориса Дубровского производственного объединения «Монтажник». Налоговики подали два иска, в которых требуют от банкротящейся компании почти 110 млн рублей, следует из базы данных судебных дел.

«Признать требование ФНС в размере 9 млн 477 тыс. рублей недоимки по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и НДФЛ установленным и подлежащим включению во вторую очередь реестра требований кредиторов «ПО «Монтажник»», — говорится в определении суда (есть в распоряжении URA.RU).

«Признать требование ФНС по капитализированным платежам для обеспечения по обязательному соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в размере 98 млн 273 тыс. рублей недоимки установленным и подлежащим включению в третью очередь реестра требований кредиторов должника», — говорится во втором определении.

Кроме того, как следует из текста первого документа, еще 912,5 тыс. рублей и 926,8 тыс. рублей составляют пени и штрафы соответственно. Они включены в третью очередь реестра требований. Представители Дубровских не комментируют ход процесса.

ПО «Монтажник» занималось строительством конгресс-холла «Крылья» в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС в 2017 году по заказу правительства региона. Когда Дубровский-старший покинул губернаторский пост, проект остановили: по итогам выполненных работ расследуется несколько уголовных дел. В сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом, кредиторы оценили его долги примерно в два млрд рублей. Экс-главу региона признали аффилированным компании лицом уже в ходе процесса.