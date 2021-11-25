Мошенники пытались обмануть сотрудников ПФР новым способом

Электронные письма от мошенников приходили даже сотрудникам Пенсионного фонда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Электронные письма с обещанием вернуть страховые пенсионные накопления рассылают мошенники жителям регионов России, в том числе и Перми. В Пенсионном фонде предупреждают, что переход по ссылке, которая в реальности ведет на фишинговый сайт, грозит потерей денег со счета.

«Мошенники запустили e-mail рассылку писем с ложной информацией „о возврате страховых накоплений“. Не нажимайте кнопку „Оформить возврат“. Не заполняйте данные своих банковских карт на неизвестных сайтах. В противном случае вы можете стать жертвой мошенников», — говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Пермяков, попавшихся на удочку мошенников, по данным URA.RU, пока не зафиксировано, но письма приходят. «Мне уже пришло такое, отправил в спам», — делится в одном из городских пабликов во «Вконтакте» пользователь Андрей Щукин. Веерная рассылка только началась и идет по жителям всех регионов, отмечают эксперты. Письма приходили даже самим сотрудникам ПФР. В них говорится, что «в соответствии с последними поправками к закону № 167-ФЗ вам был начислен возврат страховых накоплений, но из-за возникших проблем с переводом мы не смогли провести его в автоматическом режиме. Вам необходимо завершить оформление вручную, для этого нажмите кнопку „Оформить возврат“». В случае получения такого письма, его стоит проигнорировать, а если вы стали жертвой обмана — обратиться в полицию.

Письмо от мошенников, пришедшее одному из пермяков Скрин из «ВКонтакте»