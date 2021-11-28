Челябинцы готовы получить QR- код для трудоустройства

14,6% челябинцев указали в резюме информацию о прохождении вакцинации Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жители Челябинска готовы поставить прививку от коронавируса для трудоустройства. По данным портала SuperJob, 14,6% челябинцев указали в резюме наличие QR-кода о вакцинации от коронавируса.

«Доля резюме, где есть отметка о пройденной вакцинации от COVID-19, выше всего в Волгограде (17,9%), Уфе (17,6%) и Москве (17,4%). Реже всего подобные сведения публиковали в резюме соискатели из Новосибирска (12%) и Перми (13%). Челябинск находится на 13 месте по данному показателю (14,6%)», — сообщили в исследовании портала.

Однако, согласно исследованию, процент жителей в Челябинске, которые готовы поставить прививку для трудоустройства составляет всего 4,1%. Соискателей спасает то, что лишь 2,4% работодателей принимают на работу исключительно вакцинированных граждан.

Ранее правительство РФ сообщило, что QR-коды могут отменить в регионах, в которых имеется высокий уровень коллективного иммунитета. По мнению властей, достичь высоких показателей иммунитета возможно только с помощью прививки. Не исключено, что при увеличении процента работодателей, осуществляющих трудоустройство исключительно при наличии сертификата о прохождении вакцинации от коронавируса, вакцинированных граждан станет больше.