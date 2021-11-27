Уральские регионы получили надежду на скорую отмену QR-кодов

В России возросло количество заболевших коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 33 946 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе по коронавирусу. В уральских регионах заболеваемость снизилась во всех регионах, кроме Челябинской области.

В регионах УрФО ситуация обстоит следующим образом. За день в Свердловской области заболели 719 человек (734 и 724 в два предыдущих дня), в Тюменской области — 319 (324 и 324 в предыдущие дни). В Челябинской области выявлено 649 зараженных (635 и 642 в предыдущие дни), в Курганской области — 196 (203 и 199 в предыдущие дни). В Пермском крае — 694 случая (691 и 693 в два предыдущих дня). В ЯНАО заболели 132 человека (136 и 133 двумя днями ранее), в ХМАО — 235 новых случаев (240 и 238 заболевших за двое пошедших суток).

Решение на отмену QR-кодов каждый регион принимает, исходя из собственной ситуации с коронавирусной инфекцией. При снижении заболеваемости власти имеют право отменить QR-коды.

«За последние сутки России выявлено 33 946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 494 человека», — говорится на официальном сайте организации. За прошедшие сутки выздоровели 36 494 человек.

Ранее в правительстве РФ перечислили регионы, которые близки к отмене QR-кодов. В Севастополе, Чукотке, Тыве, Московской области и Москве и Карелии уровень коллективного иммунитета выше 70%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Днем ранее от коронавируса в России умерли 1235 человек. За сутки выздоровели 36145 пациентов. Выявлено 3 690 новых случаев.