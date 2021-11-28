28 ноября 2021
27 ноября 2021

Челябинке отказали в QR-коде из-за прививки разными вакцинами

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики заявили, что произошла ошибка в документах Фото:
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Жительница Челябинска не может получить QR-код. Согласно справке о прививке, в качестве первой дозы ей вкололи «ЭпиВакКорону», а во второй раз «Спутник V». В поликлинике ситуацию объясняют путаницей в документах.

«Мы решили сделать прививку вакциной „ЭпиВакКорона“. На первом этапе, 28 октября, проблем не возникло. А во второй раз, 18 ноября, мне по ошибке поставили „Гам-КОВИД-Вак“. Об этом я узнала позже, в момент вакцинации мне никто ничего не сказал», — цитирует Елену издание 74.Ru.

Женщина подтвердила свои слова бумажным сертификатом о сделанных прививках. В нем действительно значатся разные вакцины. Теперь челябинка опасается последствий для здоровья и проблем с электронным сертификатом, содержащим QR-код о вакцинации.

По итогам расследования врачи поликлиники №5 сообщили, что путаница произошла только с бумажным документом. Что касается электронной базы данных, то там, как и положено, фигурируют первый и второй компонент «ЭпиВакКороны». Соответственно, сертификат с QR-кодом придет в ближайшее время.

«Мы все проверили дополнительно. Женщина либо уже получила электронный сертификат, либо это произойдет в ближайшее время», — заявила заместитель главврача поликлиники Нелли Верзакова.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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