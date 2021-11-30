30 ноября 2021

На юге России начались маневры с участием более 10 тысяч солдат

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, солдаты, марш, плац, военнослужащие, парад, строй, смотр строя
Около трети подразделений воинских частей ЮВО начнут обучение в полевых условиях (архивное фото) Фото:

Более 10 тысяч военнослужащих в составе батальонных тактических групп, танковых и мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) совершили марш в районы общевойсковых полигонов. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля на более чем 30 общевойсковых полигонах», — говорится в сообщении пресс-службы.

На базе основных полигонов развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500. «В том числе на полигонах Прудбой в Волгоградской области, Ашулук — в Астраханской области, Тарское — в Северной Осетии, Николо-Александровский — на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский — в Ростовской области и Опук — в Крыму», — отмечается в сообщении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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