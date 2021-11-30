На юге России начались маневры с участием более 10 тысяч солдат

Более 10 тысяч военнослужащих в составе батальонных тактических групп, танковых и мотострелковых соединений Южного военного округа (ЮВО) совершили марш в районы общевойсковых полигонов. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.
«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО. Боевое слаживание отделений, расчетов и экипажей организовано в составе первого учебного модуля на более чем 30 общевойсковых полигонах», — говорится в сообщении пресс-службы.
На базе основных полигонов развернуты автономные полевые лагеря АПЛ-500. «В том числе на полигонах Прудбой в Волгоградской области, Ашулук — в Астраханской области, Тарское — в Северной Осетии, Николо-Александровский — на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский — в Ростовской области и Опук — в Крыму», — отмечается в сообщении.
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