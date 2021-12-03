Москалькова требует разобраться с нарушением прав русских в США

03 декабря 2021 в 13:04 Размер текста - 17 +

Американские власти давят на сохранение национальной культурной идентичности русских, считает Татьяна Москалькова Фото: Владимир Андреев © URA.RU На представителей русскоязычной общины в США регулярно оказывается давление со стороны американских властей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Обеспокоена беспрецедентным давлением на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей, в результате которого из-за многочисленных обысков и допросов вынужден был приостановить работу Координационный совет организаций российских соотечественников США. Многие представители русскоязычной общины в США стали фигурантами расследований об иностранных агентах», — передает ТАСС слова Москальковой. Правозащитница призвала всех международных правозащитников обратить внимание на попирание прав русскоязычных людей в США. «Американские власти давят на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей как внутри диаспоры, так и с их исторической Родиной», — отметила Москалькова. Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) прекратил свою деятельность в США. «Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб — в последний год минимум 300 российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», — сообщается на официальном сайте организации. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На представителей русскоязычной общины в США регулярно оказывается давление со стороны американских властей. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Обеспокоена беспрецедентным давлением на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей, в результате которого из-за многочисленных обысков и допросов вынужден был приостановить работу Координационный совет организаций российских соотечественников США. Многие представители русскоязычной общины в США стали фигурантами расследований об иностранных агентах», — передает ТАСС слова Москальковой. Правозащитница призвала всех международных правозащитников обратить внимание на попирание прав русскоязычных людей в США. «Американские власти давят на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей как внутри диаспоры, так и с их исторической Родиной», — отметила Москалькова. Ранее Координационный совет организаций российских соотечественников (КСОРС) прекратил свою деятельность в США. «Данное решение принято в связи с расследованием американских спецслужб — в последний год минимум 300 российских соотечественников в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР», — сообщается на официальном сайте организации.