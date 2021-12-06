06 декабря 2021

Из Челябинска запустят прямые авиарейсы до Красноярска

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый рейс авиасообщения Екатеринбург-Тобольск авиакомпании Red Wings. Екатеринбург, работа, инструктаж, техника безопасности, профессия, стюардесса, бортпроводница, безопасность в самолете
Время перелета составит 3 часа 10 минут (фото из архива) Фото:

В аэропорту Челябинска появятся прямые рейсы до Красноярска. Перевозчик Red Wings запускает новый маршрут с 14 января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска им Дмитрия Хворостовского.

«Со следующего года полеты планируются по понедельникам и пятницам. Вылет из Красноярска назначен на 8:35, прилет в Челябинск — на 9:45. Обратно — в 2:15 из Челябинска, а прибытие в Красноярск в 7:20», — заявили в пресс-службе.

Время перелета составит 3 часа 10 минут. Стоимость перелета туда — обратно начинается от 9 тыс. 630 рублей. Ранее компания Red Wings заявила о запуске трех новых субсидируемых авианаправлений: Челябинск — Уфа, Челябинск — Ноябрьск, Челябинск — Салехард.

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В аэропорту Челябинска появятся прямые рейсы до Красноярска. Перевозчик Red Wings запускает новый маршрут с 14 января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска им Дмитрия Хворостовского. «Со следующего года полеты планируются по понедельникам и пятницам. Вылет из Красноярска назначен на 8:35, прилет в Челябинск — на 9:45. Обратно — в 2:15 из Челябинска, а прибытие в Красноярск в 7:20», — заявили в пресс-службе. Время перелета составит 3 часа 10 минут. Стоимость перелета туда — обратно начинается от 9 тыс. 630 рублей. Ранее компания Red Wings заявила о запуске трех новых субсидируемых авианаправлений: Челябинск — Уфа, Челябинск — Ноябрьск, Челябинск — Салехард.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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