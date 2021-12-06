Из Челябинска запустят прямые авиарейсы до Красноярска

Время перелета составит 3 часа 10 минут (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Челябинска появятся прямые рейсы до Красноярска. Перевозчик Red Wings запускает новый маршрут с 14 января 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Красноярска им Дмитрия Хворостовского.

«Со следующего года полеты планируются по понедельникам и пятницам. Вылет из Красноярска назначен на 8:35, прилет в Челябинск — на 9:45. Обратно — в 2:15 из Челябинска, а прибытие в Красноярск в 7:20», — заявили в пресс-службе.

Время перелета составит 3 часа 10 минут. Стоимость перелета туда — обратно начинается от 9 тыс. 630 рублей. Ранее компания Red Wings заявила о запуске трех новых субсидируемых авианаправлений: Челябинск — Уфа, Челябинск — Ноябрьск, Челябинск — Салехард.