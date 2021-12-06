Свердловские эсеры из-за QR-кодов пошли против своего начальства

Армен Карапетян выступал за свердловских эсеров на заседании 7 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Свердловская фракция «Справедливая Россия Патриоты За правду» проголосовала за принятие поправок в законопроект о QR-кодов, несмотря на то, что лидер партии Сергей Миронов заявлял, что эсеры будут против документа. Свое решение свердловские партийцы озвучили на заседании, которое прошло 7 декабря.

«Многие наши коллеги сказали правильные, верные слова. Поэтому мне не стыдно то, что наша фракция приняла такое решение и голосовала „за“», — заявил депутат.

Ранее председатель партии Сергей Миронов заявлял, что фракция против принятия этого закона. «Мы абсолютно убеждены, что все это неправильно и нарушает конституционные права наших граждан, начиная с права передвижения по всей стране», — сообщал Миронов «Царьграду» в начале декабря.

«Депутаты приняли самостоятельное решение с учетом предложенных поправок. На голосовании в Госдуме фракция партии „Справедливая Россия Патриоты За правду“ будет принимать решение с учетом окончательной редакции», — заявили URA.RU в пресс-службе партии.

7 декабря в свердловском заксобрании был принят закон о QR-кодах. При этом депутаты КПРФ устроили протест против законопроекта. Законопроект одобрили большинством голосов.