07 декабря 2021

За распространение фейков о вакцинации наказаны два пермских СМИ

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Торжественный прием врио Губернатора Курганской области В.М. Шумкова, посвященный Дню российской печати, пресса, шумков вадим, сми, интервью, дисплей видекамеры
Журналистов обвинили в распространении фейков о коронавирусе Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Пермском крае полиция выявила два факта распространения журналистами недостоверной информации о вакцинации от коронавируса. Средствам массовой информации выписали штрафы.

«На 2 декабря составлено два протокола за распространение в СМИ ложной информации о вреде вакцинации от COVID-19. Виновники привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей», — сообщает «Эхо Москвы в Перми» со ссылкой на полицейское ведомство.

Ранее в ГУ МВД по Пермскому краю рассказывали, что расследуют несколько уголовных дел о подделке справок о вакцинации против коронавируса. 7 декабря в рамках одного из дел обыски прошли в пермской городской клинической поликлинике №5.

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В Пермском крае полиция выявила два факта распространения журналистами недостоверной информации о вакцинации от коронавируса. Средствам массовой информации выписали штрафы. «На 2 декабря составлено два протокола за распространение в СМИ ложной информации о вреде вакцинации от COVID-19. Виновники привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей», — сообщает «Эхо Москвы в Перми» со ссылкой на полицейское ведомство. Ранее в ГУ МВД по Пермскому краю рассказывали, что расследуют несколько уголовных дел о подделке справок о вакцинации против коронавируса. 7 декабря в рамках одного из дел обыски прошли в пермской городской клинической поликлинике №5.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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