За распространение фейков о вакцинации наказаны два пермских СМИ

В Пермском крае полиция выявила два факта распространения журналистами недостоверной информации о вакцинации от коронавируса. Средствам массовой информации выписали штрафы.
«На 2 декабря составлено два протокола за распространение в СМИ ложной информации о вреде вакцинации от COVID-19. Виновники привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей», — сообщает «Эхо Москвы в Перми» со ссылкой на полицейское ведомство.
Ранее в ГУ МВД по Пермскому краю рассказывали, что расследуют несколько уголовных дел о подделке справок о вакцинации против коронавируса. 7 декабря в рамках одного из дел обыски прошли в пермской городской клинической поликлинике №5.
В Пермском крае полиция выявила два факта распространения журналистами недостоверной информации о вакцинации от коронавируса. Средствам массовой информации выписали штрафы. «На 2 декабря составлено два протокола за распространение в СМИ ложной информации о вреде вакцинации от COVID-19. Виновники привлечены к административной ответственности. Им назначены штрафы на общую сумму 60 тысяч рублей», — сообщает «Эхо Москвы в Перми» со ссылкой на полицейское ведомство. Ранее в ГУ МВД по Пермскому краю рассказывали, что расследуют несколько уголовных дел о подделке справок о вакцинации против коронавируса. 7 декабря в рамках одного из дел обыски прошли в пермской городской клинической поликлинике №5.