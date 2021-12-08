В Челябинске отчима-педофила отправили за решетку на 20 лет

Опекун избивал и насиловал детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Чебаркуле (Челябинская область) городским судом вынесен приговор мужчине, обвиненного в изнасиловании десятилетней девочки, которая вместе с младшим братом находилась у него под опекой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Чебаркульского городского суда, насильника приговорили к 20 годам колонии строгого режима.

«Девочка с братом находились под опекой жены обвиняемого. В 2019 году она умерла, и опекуном автоматически стал муж. В период с 2020 по 2021 год мужчина неоднократно насиловал 10-летнюю падчерицу, а также совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах

Инсайдер добавил, что мужчина угрожал девочке, что сдаст ее в детдом, если она кому-то расскажет о происходящем. Также мужчина избивал детей за плохую учебу и невыполнение домашних обязанностей.

В июне прошлого года преступления вскрылись и мужчину задержали. Детей из семьи изъяли. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Чебаркульский городской суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.