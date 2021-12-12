Путин раскрыл расклад ядерных сил между Россией и США

Россия опережает США в сфере разработок ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1».
«У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире», — сказал Путин.
Россия опережает США в сфере разработок ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1». «У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире», — сказал Путин. Ранее в управлении национальной ядерной безопасности США сообщили, что страна планирует произвести около 500 ядерных бомб. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что авиация США отрепетировала ядерный удар по России.