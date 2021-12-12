Путин раскрыл расклад ядерных сил между Россией и США

12 декабря 2021 в 18:37 Размер текста - 17 +

Россия регулярно вводит в эксплуатацию новые ядерные комплексы, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия опережает США в сфере разработок ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1». «У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире», — сказал Путин. Ранее в управлении национальной ядерной безопасности США сообщили, что страна планирует произвести около 500 ядерных бомб. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что авиация США отрепетировала ядерный удар по России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия опережает США в сфере разработок ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме «Россия. Новейшая история» на телеканале «Россия 1». «У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами. Это первое. Ну и традиционно имеющийся на вооружении потенциал мы не просто модернизируем, мы вводим новые комплексы. В этом смысле можно с уверенностью сказать, что по этому показателю мы сегодня — номер один в мире», — сказал Путин. Ранее в управлении национальной ядерной безопасности США сообщили, что страна планирует произвести около 500 ядерных бомб. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что авиация США отрепетировала ядерный удар по России.