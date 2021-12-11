Пермячку оштрафовали за нападение на полицейских в салоне красоты

13 декабря 2021 в 20:46 Размер текста - 17 +

Женщина будучи пьяной отказала требованиям полицейским и напала на них Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Перми оштрафовали на 80 тыс. рублей за нападение на полицейских. Женщина будучи в нетрезвом виде напала на прибывших сотрудников полиции в одном из салонов красоты в Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю. «Проигнорировав законные требования сотрудников полиции, прибывших по вызову граждан, осужденная умышленно применила насилие в отношении представителей власти», — сообщает пресс-служба. 47-летнюю женщину признали виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти). Пермячка будучи в состоянии алкогольного опьянения в одном из салонов красоты распивала спиртные напитки, выражалась нецензурной бранью в адрес работницы салона и нарушала общественный порядок. Требования прибывших сотрудников правоохранительных органов пермячка проигнорировала, а после напала на полицейских. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жительницу Перми оштрафовали на 80 тыс. рублей за нападение на полицейских. Женщина будучи в нетрезвом виде напала на прибывших сотрудников полиции в одном из салонов красоты в Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю. «Проигнорировав законные требования сотрудников полиции, прибывших по вызову граждан, осужденная умышленно применила насилие в отношении представителей власти», — сообщает пресс-служба. 47-летнюю женщину признали виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти). Пермячка будучи в состоянии алкогольного опьянения в одном из салонов красоты распивала спиртные напитки, выражалась нецензурной бранью в адрес работницы салона и нарушала общественный порядок. Требования прибывших сотрудников правоохранительных органов пермячка проигнорировала, а после напала на полицейских.