Пермячку оштрафовали за нападение на полицейских в салоне красоты

Жительницу Перми оштрафовали на 80 тыс. рублей за нападение на полицейских. Женщина будучи в нетрезвом виде напала на прибывших сотрудников полиции в одном из салонов красоты в Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.
«Проигнорировав законные требования сотрудников полиции, прибывших по вызову граждан, осужденная умышленно применила насилие в отношении представителей власти», — сообщает пресс-служба. 47-летнюю женщину признали виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти).
Пермячка будучи в состоянии алкогольного опьянения в одном из салонов красоты распивала спиртные напитки, выражалась нецензурной бранью в адрес работницы салона и нарушала общественный порядок. Требования прибывших сотрудников правоохранительных органов пермячка проигнорировала, а после напала на полицейских.
Жительницу Перми оштрафовали на 80 тыс. рублей за нападение на полицейских. Женщина будучи в нетрезвом виде напала на прибывших сотрудников полиции в одном из салонов красоты в Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю. «Проигнорировав законные требования сотрудников полиции, прибывших по вызову граждан, осужденная умышленно применила насилие в отношении представителей власти», — сообщает пресс-служба. 47-летнюю женщину признали виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти). Пермячка будучи в состоянии алкогольного опьянения в одном из салонов красоты распивала спиртные напитки, выражалась нецензурной бранью в адрес работницы салона и нарушала общественный порядок. Требования прибывших сотрудников правоохранительных органов пермячка проигнорировала, а после напала на полицейских.