11 декабря 2021
10 декабря 2021

Пермячку оштрафовали за нападение на полицейских в салоне красоты

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, полицейская машина, полиция, наряд полиции
Женщина будучи пьяной отказала требованиям полицейским и напала на них Фото:

Жительницу Перми оштрафовали на 80 тыс. рублей за нападение на полицейских. Женщина будучи в нетрезвом виде напала на прибывших сотрудников полиции в одном из салонов красоты в Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю.

«Проигнорировав законные требования сотрудников полиции, прибывших по вызову граждан, осужденная умышленно применила насилие в отношении представителей власти», — сообщает пресс-служба. 47-летнюю женщину признали виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти).

Пермячка будучи в состоянии алкогольного опьянения в одном из салонов красоты распивала спиртные напитки, выражалась нецензурной бранью в адрес работницы салона и нарушала общественный порядок. Требования прибывших сотрудников правоохранительных органов пермячка проигнорировала, а после напала на полицейских.

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Жительницу Перми оштрафовали на 80 тыс. рублей за нападение на полицейских. Женщина будучи в нетрезвом виде напала на прибывших сотрудников полиции в одном из салонов красоты в Перми. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Пермскому краю. «Проигнорировав законные требования сотрудников полиции, прибывших по вызову граждан, осужденная умышленно применила насилие в отношении представителей власти», — сообщает пресс-служба. 47-летнюю женщину признали виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение не опасного для жизни насилия в отношении представителя власти). Пермячка будучи в состоянии алкогольного опьянения в одном из салонов красоты распивала спиртные напитки, выражалась нецензурной бранью в адрес работницы салона и нарушала общественный порядок. Требования прибывших сотрудников правоохранительных органов пермячка проигнорировала, а после напала на полицейских.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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