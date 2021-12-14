Вице-премьер РФ заявил об улучшении воздуха в челябинских городах

14 декабря 2021 в 20:03 Размер текста - 17 +

Виктория Абрамченко назвала города, где снизился уровень загрязнения воздуха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске Челябинск и Магнитогорск оказались в числе городов, показавших лучший показатель по уровню снижения загрязнения воздуха. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании с членами правительства РФ, которое проводит президент РФ Владимир Путин. «Новокузнецк, Челябинск и Магнитогорск показали самое высокое снижение выбросов в воздух среди городов. Это в рамках проекта „Чистый воздух“», — цитирует вице-премьера РИА «Новости». На этом же совещании Путин заявил, что повсеместное введение QR-кодов в период новогодних праздников создаст слишком много проблем. По мнению главы государства, ограничения подобного рода являются «сложной историей». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинск и Магнитогорск оказались в числе городов, показавших лучший показатель по уровню снижения загрязнения воздуха. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании с членами правительства РФ, которое проводит президент РФ Владимир Путин. «Новокузнецк, Челябинск и Магнитогорск показали самое высокое снижение выбросов в воздух среди городов. Это в рамках проекта „Чистый воздух“», — цитирует вице-премьера РИА «Новости». На этом же совещании Путин заявил, что повсеместное введение QR-кодов в период новогодних праздников создаст слишком много проблем. По мнению главы государства, ограничения подобного рода являются «сложной историей».