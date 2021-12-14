Вице-премьер РФ заявил об улучшении воздуха в челябинских городах

Челябинск и Магнитогорск оказались в числе городов, показавших лучший показатель по уровню снижения загрязнения воздуха. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании с членами правительства РФ, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
«Новокузнецк, Челябинск и Магнитогорск показали самое высокое снижение выбросов в воздух среди городов. Это в рамках проекта „Чистый воздух“», — цитирует вице-премьера РИА «Новости».
На этом же совещании Путин заявил, что повсеместное введение QR-кодов в период новогодних праздников создаст слишком много проблем. По мнению главы государства, ограничения подобного рода являются «сложной историей».
Челябинск и Магнитогорск оказались в числе городов, показавших лучший показатель по уровню снижения загрязнения воздуха. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании с членами правительства РФ, которое проводит президент РФ Владимир Путин. «Новокузнецк, Челябинск и Магнитогорск показали самое высокое снижение выбросов в воздух среди городов. Это в рамках проекта „Чистый воздух“», — цитирует вице-премьера РИА «Новости». На этом же совещании Путин заявил, что повсеместное введение QR-кодов в период новогодних праздников создаст слишком много проблем. По мнению главы государства, ограничения подобного рода являются «сложной историей».