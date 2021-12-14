Вице-премьер РФ заявил об улучшении воздуха в челябинских городах

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Визит в Челябинск заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко. Челябинск, текслер алексей, абрамченко виктория
Виктория Абрамченко назвала города, где снизился уровень загрязнения воздуха Фото:
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Проблемы экологии в Челябинске

Челябинск и Магнитогорск оказались в числе городов, показавших лучший показатель по уровню снижения загрязнения воздуха. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании с членами правительства РФ, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

«Новокузнецк, Челябинск и Магнитогорск показали самое высокое снижение выбросов в воздух среди городов. Это в рамках проекта „Чистый воздух“», — цитирует вице-премьера РИА «Новости».

На этом же совещании Путин заявил, что повсеместное введение QR-кодов в период новогодних праздников создаст слишком много проблем. По мнению главы государства, ограничения подобного рода являются «сложной историей».

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Челябинск и Магнитогорск оказались в числе городов, показавших лучший показатель по уровню снижения загрязнения воздуха. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко на совещании с членами правительства РФ, которое проводит президент РФ Владимир Путин. «Новокузнецк, Челябинск и Магнитогорск показали самое высокое снижение выбросов в воздух среди городов. Это в рамках проекта „Чистый воздух“», — цитирует вице-премьера РИА «Новости». На этом же совещании Путин заявил, что повсеместное введение QR-кодов в период новогодних праздников создаст слишком много проблем. По мнению главы государства, ограничения подобного рода являются «сложной историей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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