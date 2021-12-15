Диетолог объяснила важность яиц для нервной системы

15 декабря 2021 в 12:48 Размер текста - 17 +

В яйцах содержится холин, запускающий в организме восстановительные процессы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Куриные яйца помогают восстановлению организма после тяжелых вирусных заболеваний и приема алкоголя. Об этом заявила аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. «Яйца нам нужны обязательно. Это уникальный природный продукт, богатый холином — важным пищевым компонентом, который есть в ограниченном количестве продуктов», — рассказала врач в беседе с интернет-газетой «Ридус». Специалист добавил, что холин помогает выполнять работу нервной системы, запускает восстановительные процессы в печени. Это особенно актуально после длительной лекарственной терапии и при употреблении алкоголя. Аллерголог-иммунолог подчеркнула, что норма куриных яиц — одно в день. «Или же не менее двух-трех раз в неделю есть блюда, состоящие из двух яиц, но не более», — цитирует врача «Ридус». Но важнее всего способ приготовления. Марина Аплетаева сообщает, что правильные способы приготовления — это варить, готовить на пару, запекать в духовке. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Куриные яйца помогают восстановлению организма после тяжелых вирусных заболеваний и приема алкоголя. Об этом заявила аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева. «Яйца нам нужны обязательно. Это уникальный природный продукт, богатый холином — важным пищевым компонентом, который есть в ограниченном количестве продуктов», — рассказала врач в беседе с интернет-газетой «Ридус». Специалист добавил, что холин помогает выполнять работу нервной системы, запускает восстановительные процессы в печени. Это особенно актуально после длительной лекарственной терапии и при употреблении алкоголя. Аллерголог-иммунолог подчеркнула, что норма куриных яиц — одно в день. «Или же не менее двух-трех раз в неделю есть блюда, состоящие из двух яиц, но не более», — цитирует врача «Ридус». Но важнее всего способ приготовления. Марина Аплетаева сообщает, что правильные способы приготовления — это варить, готовить на пару, запекать в духовке.