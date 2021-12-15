На Украине назвали Россию «жирной коровой», которая сошла с ума

На Украине назвали Россию «жирной коровой», сошедшей с ума. Такое мнение выразил харьковский националист Александр Ярмоленко. «Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели», — заявил гражданин Украины. Его слова приводит итальянская газета La Repubblica. При этом он выразил мнение, что Россия по итогу «сошла с ума». Ярмоленко заявил, что это произошло после того, как страна разрешила «провозгласить независимые Донецкую и Луганские республики». Ранее украинские политики заявили о желании переименовать Россию в Московию. Депутаты Львовского областного совета отправят документ президенту Украины Владимиру Зеленскому и в парламент.