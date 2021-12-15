15 декабря 2021

На Украине назвали Россию «жирной коровой», которая сошла с ума

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Виды Свердловской области, корова, рогатый скот
Харьковский националист обозвал Россию «жирной коровой» Фото:

На Украине назвали Россию «жирной коровой», сошедшей с ума. Такое мнение выразил харьковский националист Александр Ярмоленко.

«Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели», — заявил гражданин Украины. Его слова приводит итальянская газета La Repubblica.

При этом он выразил мнение, что Россия по итогу «сошла с ума». Ярмоленко заявил, что это произошло после того, как страна разрешила «провозгласить независимые Донецкую и Луганские республики».

Ранее украинские политики заявили о желании переименовать Россию в Московию. Депутаты Львовского областного совета отправят документ президенту Украины Владимиру Зеленскому и в парламент.

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На Украине назвали Россию «жирной коровой», сошедшей с ума. Такое мнение выразил харьковский националист Александр Ярмоленко. «Россия для нас всегда была неким подобием жирной коровы, благодаря которой мы разбогатели», — заявил гражданин Украины. Его слова приводит итальянская газета La Repubblica. При этом он выразил мнение, что Россия по итогу «сошла с ума». Ярмоленко заявил, что это произошло после того, как страна разрешила «провозгласить независимые Донецкую и Луганские республики». Ранее украинские политики заявили о желании переименовать Россию в Московию. Депутаты Львовского областного совета отправят документ президенту Украины Владимиру Зеленскому и в парламент.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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