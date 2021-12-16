На ММК заявили, что ФАС необоснованно подозревает компанию

На ММК считают, что не злоупотребляли ценами на горячекатаный прокат (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представители ПАО «ММК» (Челябинская область) заявили, что у некоторых запросов ФАС России есть признаки необоснованного подозрения. Об этом в компании 17 декабря сообщили URA.RU, комментируя решение ведомства продолжить антимонопольное разбирательство по делу о высоких ценах на горячекатаный прокат.

«ММК не отказывался предоставлять информацию ФАС, о чем представители компании заявили на последнем заседании комиссии по делу. Запрос, о котором идет речь, затрагивает более пяти продуктов, не входящих в рассмотрения по делу о горячекатаном плоском прокате, и был направлен спустя почти 7 месяцев после начала дела. У этого запроса есть признаки необоснованного подозрения в каком-либо нарушении», — заявили URA.RU на комбинате.

Ранее антимонопольный орган заявил, что ММК вовремя не предоставил запрашиваемые сведения. В апреле 2021 года ФАС России возбудила три дела на рынке плоского проката по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный прокат.

«В ФАС 17 декабря прошли заседания комиссии по делам в отношении ПАО „ММК“. Представители ПАО „Роснефть“ и ССК „Звезда“ подали ходатайства о приобретении статуса заинтересованных лиц. Эти ходатайства были удовлетворены», — говорится в сообщении ФАС России.

На ММК URA.RU сообщили, что будут и дальше предоставлять в ФАС информацию в соответствии с требованиями законодательства. Ранее на комбинате заявляли, что ПАО «ММК» работает в рамках справедливой рыночной конкуренции и не является монополистом на указанных рынках. Следующее заседание комиссии по делу ММК ФАС назначила 22 декабря.