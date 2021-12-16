16 декабря 2021

Пермяка в «Давай поженимся» заставили готовить в костюме горошка

© Служба новостей «URA.RU»
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Cтрит-арт
Пермский шеф-повар в эфире «Первого канала» также рассказал о бывшей супруге Фото:

Пермского шеф-повара Матвея Харламова, который пришел на передачу «Давай поженимся», заставили одеться в костюм горошка и что-нибудь приготовить. Запись шоу размещена на сайте «Первого канала».

По сюжету пермяк переодевается в костюм горошка вместе с потенциальной невестой Еленой и пытается приготовить оливье. «Родятся у вас горошки», — прокомментировала происходящее ведущая Роза Сябитова.

Харламов во время программы рассказал, что у него есть бывшая жена, с которой он развелся. Первое время дочь от первого брака жила с ним, а позже уехала к матери. Также пермяк рассказал, что ему нужно было подать заявление в ЗАГС на заключение брака, чтобы получить сертификат на квартиру. Однако сожительница Харламова отказалась после получения квартиры забирать заявление и тогда им пришлось жениться.

«Давай поженимся» — ток-шоу, которые выходит по будням на «Первом канале». Герои программы поочередно встречаются с тремя потенциальными невестами и женихами, делая свой выбор и демонстрируя таланты и умения.

URA.RU также рассказывало как в одном из сюжетов «Давай поженимся» потенциальная невеста сбежала из студии, сорвав программу. Женщина ушла во время передачи из-за ряда вопросов ведущей Ларисы Гузеевой, когда ее отправили знакомиться с женихом из Челябинска.

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Пермского шеф-повара Матвея Харламова, который пришел на передачу «Давай поженимся», заставили одеться в костюм горошка и что-нибудь приготовить. Запись шоу размещена на сайте «Первого канала». По сюжету пермяк переодевается в костюм горошка вместе с потенциальной невестой Еленой и пытается приготовить оливье. «Родятся у вас горошки», — прокомментировала происходящее ведущая Роза Сябитова. Харламов во время программы рассказал, что у него есть бывшая жена, с которой он развелся. Первое время дочь от первого брака жила с ним, а позже уехала к матери. Также пермяк рассказал, что ему нужно было подать заявление в ЗАГС на заключение брака, чтобы получить сертификат на квартиру. Однако сожительница Харламова отказалась после получения квартиры забирать заявление и тогда им пришлось жениться. «Давай поженимся» — ток-шоу, которые выходит по будням на «Первом канале». Герои программы поочередно встречаются с тремя потенциальными невестами и женихами, делая свой выбор и демонстрируя таланты и умения. URA.RU также рассказывало как в одном из сюжетов «Давай поженимся» потенциальная невеста сбежала из студии, сорвав программу. Женщина ушла во время передачи из-за ряда вопросов ведущей Ларисы Гузеевой, когда ее отправили знакомиться с женихом из Челябинска.
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