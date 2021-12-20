Призывник посчитал, что в больнице с ним обращались грубо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Призывник из Свердловской области пожаловался, что во время медобследования столкнулся с жестокостью врачей психиатрической больницы (СОКПБ), которые угрожали запереть его, надев смирительную рубашку, позволяли себе рукоприкладство и угрозы. Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с ситуацией. Жалобу молодой человек отправил уполномоченной по правам человека в регионе Татьяне Мерзляковой.

«Они общались с призывниками на повышенных тонах. В первый день сказали, что могут надеть смирительные рубашки и отправить в белую палату под ключ. Причем сначала обещали, что молодые люди проведут в больнице не больше недели, а после этого заявили, что обследование будет идти 25-30 дней», — сообщил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что еда в медучреждении была очень плохого качества, а спать было сложно из-за поведения других пациентов, которых в палате было восемь человек. По заверению призывника, работники ничего не делали с ночным шумом.

«Могли подойти к пациенту, пнуть и сказать „вставай“. Телефон давали только на 15 минут в день и во время разговора стояли рядом. Такого не было даже в 1970-е. Я в шоке», — возмутился собеседник URA.RU. Он подчеркнул, что молодому человеку удалось уехать домой.

Пресс-секретарь минздрава Свердловской области Константин Шестаков косвенно подтвердил агентству информацию о конфликте. «Проведена проверка. Информация не подтвердилась», — ответил Шестаков. Сама Мерзлякова в разговоре с URA.RU пообещала прокомментировать информацию позднее. Агентство направило запрос в пресс-службу Центрального военного округа Минобороны РФ. Ответа на момент публикации не поступало.