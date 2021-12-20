Впервые прыжок осуществлялся на озеро Аргази Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Челябинские бейсеры совершили прыжок с парашютом на озеро Аргази. Это первый такой прыжок в истории. Ранее на этот водоем ни разу не ступала нога парашютиста. О своем прыжке URA.RU сообщили сами бейсджамперы.

«Прыжок осуществлялся с высоты 420 метров. Конечно, можно было и выше, но решили, что высоты хватит», — сообщили URA.RU бейсеры.

Бейсджамперы добавили, что озеро Аргази для прыжка было выбрано неслучайно. Оно является самым большим в Челябинской области. Подготовка к прыжку заняла время. Экстремалы согласовывали прыжок с центром управления полетами.

Любители острых ощущений отметили, что поднятие на нужную высоту осуществлялось на воздушном шаре, который ранее они потеряли. Однако с помощью неравнодушных людей шар был найден.

Бейсджампинг — это один из видов парашютного спорта. Прыжки осуществляются с фиксированных объектов.