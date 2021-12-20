20 декабря 2021

Бейсджамперы прыгнули с парашютом на челябинское озеро. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль экстремальных видов спорта. Сургут, приземление, парашют, парашютист, парашютный спорт
Впервые прыжок осуществлялся на озеро Аргази Фото:

Челябинские бейсеры совершили прыжок с парашютом на озеро Аргази. Это первый такой прыжок в истории. Ранее на этот водоем ни разу не ступала нога парашютиста. О своем прыжке URA.RU сообщили сами бейсджамперы.

«Прыжок осуществлялся с высоты 420 метров. Конечно, можно было и выше, но решили, что высоты хватит», — сообщили URA.RU бейсеры.

Бейсджамперы добавили, что озеро Аргази для прыжка было выбрано неслучайно. Оно является самым большим в Челябинской области. Подготовка к прыжку заняла время. Экстремалы согласовывали прыжок с центром управления полетами.

Любители острых ощущений отметили, что поднятие на нужную высоту осуществлялось на воздушном шаре, который ранее они потеряли. Однако с помощью неравнодушных людей шар был найден.

Бейсджампинг — это один из видов парашютного спорта. Прыжки осуществляются с фиксированных объектов.

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Челябинские бейсеры совершили прыжок с парашютом на озеро Аргази. Это первый такой прыжок в истории. Ранее на этот водоем ни разу не ступала нога парашютиста. О своем прыжке URA.RU сообщили сами бейсджамперы. «Прыжок осуществлялся с высоты 420 метров. Конечно, можно было и выше, но решили, что высоты хватит», — сообщили URA.RU бейсеры. Бейсджамперы добавили, что озеро Аргази для прыжка было выбрано неслучайно. Оно является самым большим в Челябинской области. Подготовка к прыжку заняла время. Экстремалы согласовывали прыжок с центром управления полетами. Любители острых ощущений отметили, что поднятие на нужную высоту осуществлялось на воздушном шаре, который ранее они потеряли. Однако с помощью неравнодушных людей шар был найден. Бейсджампинг — это один из видов парашютного спорта. Прыжки осуществляются с фиксированных объектов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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