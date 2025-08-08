Вплоть до ареста: адвокат объяснил, что грозит Олегу Майами после скандального концерта

Певец Олег Майами (наст. имя — Олег Кривиков) нецензурно выругался в адрес зрителя во время фестиваля в Абрау-Дюрсо. Мероприятие предназначалось для зрителей от 12 лет. Адвокат Евгений Тонкий в беседе с URA.RU оценил правовую сторону такого публичного поведения артиста.
«За подобного рода действия Олега Майами может быть ответственность по статье ст. 5.61. КоАП РФ. Использование матерной лексики расценят как оскорбление, если очевидно, что бранящийся адресовал ее конкретному человеку и сделал это намеренно — чтобы унизить. По этой статье штраф в размере от одной до трех тысяч рублей. Либо это может быть расценено как нецензурная брань в общественном месте (концертные площадки относятся к ним) по ст. 20.1. КоАП РФ. За такие действия певец может получить штраф в размере от 500 рублей до одной тысячи рублей или арест на срок до 15 суток», — говорит правозащитник.
Тонкий подчеркивает, что в данном случае окончательное решение будет зависеть от поведения Майами в суде, если до него дойдет дело. «Если же он будет вину признавать, вести себя адекватно и достойно, то фактически судья может ему и не дать арест. Также судья может рассмотреть в совокупности два преступления, если физическое лицо, которого оскорбили, само подаст заявление и будет настаивать на привлечении артиста к ответственности», — резюмировал адвокат.
Сам Майами после скандала заявил, что просто сорвался на нетрезвом мужчину, который мешал остальным зрителям. Он пояснил, что концерт в целом прошел потрясающе, за исключением этого инцидента. О дальнейшем развитии событий пока неизвестно.
