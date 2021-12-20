Школа в Перми отвергла претензии Роспотребнадзора по COVID

Все антиковидные правила соблюдаются, утверждают в школе «Дуплекс» Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В пермской предметно-языковой школе «Дуплекс» не согласны с выводами проверки управления Роспотребнадзора, которая выявила нарушения антикоронавирусных правил. По заявлению учреждения, поступившему в URA.RU, воздух в классах постоянно обеззараживается, а при дезинфекции используются только сертифицированные средства.

«Закупка рециркуляторов происходила поэтапно. При этом, школа специально закупала именно мобильные рециркуляторы, чтобы иметь возможность перевозить их из кабинета в кабинет в течение дня и таким образом обеспечивать регулярное обеззараживание воздуха в учебных помещениях. Сейчас школой дополнительно закуплены необходимые девять рециркуляторов», — говорится в сообщении школы. В департаменте образования мэрии Перми отметили, что по итогам проверки штраф школе пока не выписан. Этот вопрос будет решаться в судебном порядке.

Ранее URA.RU рассказывало, что школа «Дуплекс» оказалась в списке нарушителей анитковидных правил, который опубликовало управление Роспотребнадзора. В ведомстве тогда заявили, что руководство школы не обеспечивает регулярное обеззараживание воздуха в классах, а для дезинфекции помещений не используются нужные средства.