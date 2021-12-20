20 декабря 2021

Школа в Перми отвергла претензии Роспотребнадзора по COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, обучение, урок, рюкзак, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники, школьный рюкзак
Все антиковидные правила соблюдаются, утверждают в школе «Дуплекс» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В пермской предметно-языковой школе «Дуплекс» не согласны с выводами проверки управления Роспотребнадзора, которая выявила нарушения антикоронавирусных правил. По заявлению учреждения, поступившему в URA.RU, воздух в классах постоянно обеззараживается, а при дезинфекции используются только сертифицированные средства.

«Закупка рециркуляторов происходила поэтапно. При этом, школа специально закупала именно мобильные рециркуляторы, чтобы иметь возможность перевозить их из кабинета в кабинет в течение дня и таким образом обеспечивать регулярное обеззараживание воздуха в учебных помещениях. Сейчас школой дополнительно закуплены необходимые девять рециркуляторов», — говорится в сообщении школы. В департаменте образования мэрии Перми отметили, что по итогам проверки штраф школе пока не выписан. Этот вопрос будет решаться в судебном порядке.

Ранее URA.RU рассказывало, что школа «Дуплекс» оказалась в списке нарушителей анитковидных правил, который опубликовало управление Роспотребнадзора. В ведомстве тогда заявили, что руководство школы не обеспечивает регулярное обеззараживание воздуха в классах, а для дезинфекции помещений не используются нужные средства.

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В пермской предметно-языковой школе «Дуплекс» не согласны с выводами проверки управления Роспотребнадзора, которая выявила нарушения антикоронавирусных правил. По заявлению учреждения, поступившему в URA.RU, воздух в классах постоянно обеззараживается, а при дезинфекции используются только сертифицированные средства. «Закупка рециркуляторов происходила поэтапно. При этом, школа специально закупала именно мобильные рециркуляторы, чтобы иметь возможность перевозить их из кабинета в кабинет в течение дня и таким образом обеспечивать регулярное обеззараживание воздуха в учебных помещениях. Сейчас школой дополнительно закуплены необходимые девять рециркуляторов», — говорится в сообщении школы. В департаменте образования мэрии Перми отметили, что по итогам проверки штраф школе пока не выписан. Этот вопрос будет решаться в судебном порядке. Ранее URA.RU рассказывало, что школа «Дуплекс» оказалась в списке нарушителей анитковидных правил, который опубликовало управление Роспотребнадзора. В ведомстве тогда заявили, что руководство школы не обеспечивает регулярное обеззараживание воздуха в классах, а для дезинфекции помещений не используются нужные средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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