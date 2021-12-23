Генсек НАТО: альянс не обещал не расширяться на Восток

23 декабря 2021 в 21:56 Размер текста - 17 +

Вопрос о нераспространении НАТО не обсуждался даже с президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО никогда не обещала России, что не будет расширяться на Восток. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йен Столтенберг. По его словам, учредительные документы совета Россия—НАТО позволяют странам выбирать свой собственный путь. «НАТО никогда не давала обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации любая европейская страна может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы, относящиеся к 70-м и 90-м годам — учредительный акт Россия—НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой собственный путь. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась и Россия», — цитирует Йена Столтенберга DPA International. Генсек НАТО также упомянул Хельсинский заключительный акт и Парижскую хартию, которые так же, как учредительный акт совета Россия—НАТО, дают любым странам право присоединиться к альянсу. Столтенберг уточнил, что вопрос о расширении организации на Восток не поднимался даже во времена существования Советского Союза, до объединения Западной и Восточной Германии. В частности, об этом заявлял первый президент СССР Михаил Горбачев. Ранее на пресс-конференции по итогам года президент РФ Владимир Путин заявил, что США обманули Россию, когда пообещали не расширять НАТО на Восток. По словам главы государства, об этом Москва и страны-участники альянса договорились в 1990-е годы. Путин считает, что Россию «надули», поскольку с тех пор прошли пять волн расширения НАТО. Президент РФ потребовал, чтобы Запад немедленно предоставил России гарантии безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

НАТО никогда не обещала России, что не будет расширяться на Восток. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йен Столтенберг. По его словам, учредительные документы совета Россия—НАТО позволяют странам выбирать свой собственный путь. «НАТО никогда не давала обещаний не расширяться. Собственно, в учредительном договоре нашей организации любая европейская страна может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы, относящиеся к 70-м и 90-м годам — учредительный акт Россия—НАТО и многие другие договоры, которые ясно дают понять, что страны имеют право выбирать свой собственный путь. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась и Россия», — цитирует Йена Столтенберга DPA International. Генсек НАТО также упомянул Хельсинский заключительный акт и Парижскую хартию, которые так же, как учредительный акт совета Россия—НАТО, дают любым странам право присоединиться к альянсу. Столтенберг уточнил, что вопрос о расширении организации на Восток не поднимался даже во времена существования Советского Союза, до объединения Западной и Восточной Германии. В частности, об этом заявлял первый президент СССР Михаил Горбачев. Ранее на пресс-конференции по итогам года президент РФ Владимир Путин заявил, что США обманули Россию, когда пообещали не расширять НАТО на Восток. По словам главы государства, об этом Москва и страны-участники альянса договорились в 1990-е годы. Путин считает, что Россию «надули», поскольку с тех пор прошли пять волн расширения НАТО. Президент РФ потребовал, чтобы Запад немедленно предоставил России гарантии безопасности.