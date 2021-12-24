Автоэксперт назвал способ спасения от детонации двигателя зимой

Для предотвращения детонации двигателя из-за суровых морозов рекомендуется заправляться топливом с минимальным октановым числом. Об этом заявил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов.
«Так, если рекомендовано заправляться АИ-92 и АИ-95, стоит отдать предпочтение первому — в этом случае детонация двигателю не грозит», — приводит слова Максима Рязанова агентство «Прайм». Он отметил, что при суровых морозах на все детали двигателя и топливной системы автомобиля создается дополнительная нагрузка.
АИ-92 содержит меньше присадок на основе спиртов и эфиров, что помогает ему «быстрее загораться, обеспечивая более стабильную работу силового агрегата», объяснил автоэксперт. Рязанов добавил, что цена за литр бензина АИ-92 существенно меньше цены АИ-95.
Для предотвращения детонации двигателя из-за суровых морозов рекомендуется заправляться топливом с минимальным октановым числом. Об этом заявил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. «Так, если рекомендовано заправляться АИ-92 и АИ-95, стоит отдать предпочтение первому — в этом случае детонация двигателю не грозит», — приводит слова Максима Рязанова агентство «Прайм». Он отметил, что при суровых морозах на все детали двигателя и топливной системы автомобиля создается дополнительная нагрузка. АИ-92 содержит меньше присадок на основе спиртов и эфиров, что помогает ему «быстрее загораться, обеспечивая более стабильную работу силового агрегата», объяснил автоэксперт. Рязанов добавил, что цена за литр бензина АИ-92 существенно меньше цены АИ-95. Ранее юрист Дмитрий Славнов в беседе с URA.RU назвал неожиданную причину ДТП зимой. Автоэксперт рассказал о правильном способе зимней мойки автомобиля, пишет телеканал 360.