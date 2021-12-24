Автоэксперт назвал способ спасения от детонации двигателя зимой

25 декабря 2021 в 05:57 Размер текста - 17 +

По словам Максима Рязанова, топливо с меньшим октановым числом обеспечит более стабильную работу двигателя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для предотвращения детонации двигателя из-за суровых морозов рекомендуется заправляться топливом с минимальным октановым числом. Об этом заявил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. «Так, если рекомендовано заправляться АИ-92 и АИ-95, стоит отдать предпочтение первому — в этом случае детонация двигателю не грозит», — приводит слова Максима Рязанова агентство «Прайм». Он отметил, что при суровых морозах на все детали двигателя и топливной системы автомобиля создается дополнительная нагрузка. АИ-92 содержит меньше присадок на основе спиртов и эфиров, что помогает ему «быстрее загораться, обеспечивая более стабильную работу силового агрегата», объяснил автоэксперт. Рязанов добавил, что цена за литр бензина АИ-92 существенно меньше цены АИ-95. Ранее юрист Дмитрий Славнов в беседе с URA.RU назвал неожиданную причину ДТП зимой. Автоэксперт рассказал о правильном способе зимней мойки автомобиля, пишет телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Для предотвращения детонации двигателя из-за суровых морозов рекомендуется заправляться топливом с минимальным октановым числом. Об этом заявил технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов. «Так, если рекомендовано заправляться АИ-92 и АИ-95, стоит отдать предпочтение первому — в этом случае детонация двигателю не грозит», — приводит слова Максима Рязанова агентство «Прайм». Он отметил, что при суровых морозах на все детали двигателя и топливной системы автомобиля создается дополнительная нагрузка. АИ-92 содержит меньше присадок на основе спиртов и эфиров, что помогает ему «быстрее загораться, обеспечивая более стабильную работу силового агрегата», объяснил автоэксперт. Рязанов добавил, что цена за литр бензина АИ-92 существенно меньше цены АИ-95. Ранее юрист Дмитрий Славнов в беседе с URA.RU назвал неожиданную причину ДТП зимой. Автоэксперт рассказал о правильном способе зимней мойки автомобиля, пишет телеканал 360.