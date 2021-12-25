В Челябинской области ожидаются метели и снегопады

Синоптики ждут сильный снег с ветром Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 27 декабря синоптики прогнозируют метели и снегопады. ГУ МЧС по региону 26 декабря продлил штормовое предупреждение, объявленное накануне.

«Внимание! 27 декабря в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный снег, метели, на дорогах гололедица, порывы ветра до 20 м/с. В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Водителей просят учитывать прогнозируемые сильные снегопады и гололедицу и воздержаться от поездок. По данным синоптиков, ночные температуры в ночь на 27 декабря опустятся до 23 градусов мороза.