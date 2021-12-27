Заммэра Москвы: розыгрыш квартир за прививку не дал результата

В Москве считают неэффективным обещание призов и денег за вакцинацию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Розыгрыши квартир и машин не стали эффективным стимулом к вакцинации от коронавируса среди россиян. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, люди ставят прививки из-за высокой статистики по заболеваемости и ограничений.

«И квартиры разыгрывали, и машины. Пенсионерам предлагаем „Коробку здоровья“ или 10 тысяч рублей на выбор. Но суперэффекта я от этих мер не видела», — заявила Ракова в интервью РИА «Новости».

Она отметила, что количество желающих вакцинироваться растет по другой причине. «Первый фактор — как только увеличивается заболеваемость, появляются негативные сводки от штаба о смертности. Второй фактор — это ограничения», — пояснила Ракова. В пример она привела ограничения, принятые летом для сферы услуг. Тогда, по словам Раковой, власти Москвы «получили огромное количество желающих» привиться. «Как только заговорили, что будут вводиться обязательные QR-коды, тоже получили рост желающих привиться — 35-40 тысяч ежедневно», — отметила Ракова.

Ранее президент России Владимир Путин призвал довести уровень коллективного иммунитета в стране до 80%. По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, сейчас уровень коллективного иммунитета в России достиг 60,4%.

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