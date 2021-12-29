Netflix придется подчиняться нормам российского законодательства Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компании Netflix придется учредить в течение ближайших нескольких месяцев российское юрлицо, а также подчиняться всем требованиям и ограничениям российского законодательства, связанным с распространением информации. Связано это с включением Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал генеральный директор Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Роскомнадзор внес американскую стриминговую платформу Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. Этого добивались отечественные платформы, указывавшие на то, что американская компания не выполняет требования российского законодательства.

«Netflix придется учредить в России в течение ближайших нескольких месяцев российское юрлицо, в котором иностранная компания Netflix не сможет владеть долей более чем 20%. Для этого либо им нужно будет искать какого-то российского партнера, либо закон позволит им сохранить до 100% владения сервисом, но для этого нужно помимо создания юрлица получить соответствующее разрешение в специализированной правительственной комиссии», — пояснил Алексей Бырдин.

Параллельно с этим Netflix нужно будет начинать соответствовать другим требованиям российского закона об информации, отметил эксперт. «Обеспечить возрастную маркировку контента в соответствии с нормами российского законодательства. Сейчас на Netflix контент маркирован по нормам американского законодательства», — уточнил эксперт.

Бырдин указал, что на данный момент сложно сказать, скажется ли включение Netflix в реестр и новые требования к работе сервиса. «Российская библиотека фильмов уже отличается от американской, но это связано скорее с наличием или отсутствием прав на контент на определенной территории. Сокращение каталога может быть только в связи с какими-то нормами, которые есть по ограничению контента на территории России. Например, если материалы могут быть признаны экстремистскими. Но если контент Netflix пройдет через рамки, установленные в части первой ст. 10.5, то все будет окей и с каталогом ничего произойти не должно», — подытожил собеседник агентства.

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