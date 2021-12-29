Согласно закону, опекаемый ребенок имеет право на получение денежных средств для проведения текущего ремонта жилого помещения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Квартиру, которая досталась девочке-сироте с инвалидностью из асбестовского поселка Малышева (Свердловская область), отремонтируют. Однако речь идет не о капитальном ремонте, на котором настаивает опекун подростка, а о текущем косметическом. Об этом URA.RU рассказала глава Малышевского городского округа Мария Рубцова.

«Администрация иск признает частично, обязуется провести газификацию жилого помещения. Требования о проведении ремонтных работ признать и исполнить не представляется возможным, поскольку, согласно действующему законодательству, данные работы не относятся к капитальному ремонту жилого помещения», — сообщила Рубцова.

Заявленные в иске виды работ относятся к работам по текущему ремонту жилого помещения, что является обязанностью нанимателя. «Проведение текущего ремонта за счет средств местного бюджета невозможно, поскольку приведет к нецелевому использованию бюджетных средств. Целевое использование бюджетных средств — обязанность главы и депутата думы», — отметила чиновница.

«В соответствии с действующим законодательством, опекаемый ребенок имеет право на получение денежных средств в размере 100 тысяч рублей для проведения текущего ремонта жилого помещения. На сегодняшний день нам известно, что сантехника для данной квартиры приобретена и вручена опекуну», — отметила Рубцова. В Асбестовском городском суде гражданское дело по иску опекуна сироты находится в стадии предварительного слушания.

Ранее URA.RU писало, что сирота с редким заболеванием из Асбеста не может добиться исполнения закона от администрации Малышевского городского округа области. Депутат Надежда Ренева заявляет, что по закону администрация города обязана привести аварийную квартиру в надлежащий вид, но никаких действий власти не предпринимают. Местная прокуратура пытается оспорить действия чиновников.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам