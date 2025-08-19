Осужденным, ушедшим на СВО, помогут вернуться в общество

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осужденным, заключившим контракт на военную службу, предоставят помощь в ресоциализации
Осужденным, заключившим контракт на военную службу, предоставят помощь в ресоциализации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Осужденные, заключившие контракт на службу в ВС РФ, получат право на содействие в ресоциализации и социальной адаптации после увольнения со службы. Соответствующие поправки к приказу Минюста о реализации закона о пробации подготовило правительство России, следует из опубликованного проекта документа.

Осужденный, который ранее заключил контракт о службе, должен быть письменно уведомлен о возможности получить помощь в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации после увольнения. Для получения поддержки бывшим военнослужащим потребуется подать заявление в уголовно-исполнительную инспекцию. Если по итогам рассмотрения дела будет вынесено решение о целесообразности прохождения ресоциализации, человек сможет отказаться от участия в программе, пишет «Коммерсантъ».

В случае перемены решения ему разрешается повторно обратиться с просьбой о включении в программу пробации. Кроме того, заключенные смогут подать заявление начальнику исправительного учреждения с просьбой скорректировать индивидуальную программу ресоциализации. По новым правилам такие обращения должны рассматриваться в течение десяти дней.

Система пробации в России предназначена для поддержки осужденных и включает три вида: исполнительную — для лиц без изоляции от общества, пенитенциарную — для находящихся в местах лишения свободы, и постпенитенциарную — для освободившихся граждан. Закон о пробации вступил в силу поэтапно: с января 2024 года — для исполнительной и пенитенциарной пробации, а положения, касающиеся поддержки уже вышедших на свободу, действуют с января 2025 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Осужденные, заключившие контракт на службу в ВС РФ, получат право на содействие в ресоциализации и социальной адаптации после увольнения со службы. Соответствующие поправки к приказу Минюста о реализации закона о пробации подготовило правительство России, следует из опубликованного проекта документа. Осужденный, который ранее заключил контракт о службе, должен быть письменно уведомлен о возможности получить помощь в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации после увольнения. Для получения поддержки бывшим военнослужащим потребуется подать заявление в уголовно-исполнительную инспекцию. Если по итогам рассмотрения дела будет вынесено решение о целесообразности прохождения ресоциализации, человек сможет отказаться от участия в программе, пишет «Коммерсантъ». В случае перемены решения ему разрешается повторно обратиться с просьбой о включении в программу пробации. Кроме того, заключенные смогут подать заявление начальнику исправительного учреждения с просьбой скорректировать индивидуальную программу ресоциализации. По новым правилам такие обращения должны рассматриваться в течение десяти дней. Система пробации в России предназначена для поддержки осужденных и включает три вида: исполнительную — для лиц без изоляции от общества, пенитенциарную — для находящихся в местах лишения свободы, и постпенитенциарную — для освободившихся граждан. Закон о пробации вступил в силу поэтапно: с января 2024 года — для исполнительной и пенитенциарной пробации, а положения, касающиеся поддержки уже вышедших на свободу, действуют с января 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...