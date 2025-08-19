Осужденным, ушедшим на СВО, помогут вернуться в общество

Осужденные, заключившие контракт на службу в ВС РФ, получат право на содействие в ресоциализации и социальной адаптации после увольнения со службы. Соответствующие поправки к приказу Минюста о реализации закона о пробации подготовило правительство России, следует из опубликованного проекта документа.
Осужденный, который ранее заключил контракт о службе, должен быть письменно уведомлен о возможности получить помощь в ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации после увольнения. Для получения поддержки бывшим военнослужащим потребуется подать заявление в уголовно-исполнительную инспекцию. Если по итогам рассмотрения дела будет вынесено решение о целесообразности прохождения ресоциализации, человек сможет отказаться от участия в программе, пишет «Коммерсантъ».
В случае перемены решения ему разрешается повторно обратиться с просьбой о включении в программу пробации. Кроме того, заключенные смогут подать заявление начальнику исправительного учреждения с просьбой скорректировать индивидуальную программу ресоциализации. По новым правилам такие обращения должны рассматриваться в течение десяти дней.
Система пробации в России предназначена для поддержки осужденных и включает три вида: исполнительную — для лиц без изоляции от общества, пенитенциарную — для находящихся в местах лишения свободы, и постпенитенциарную — для освободившихся граждан. Закон о пробации вступил в силу поэтапно: с января 2024 года — для исполнительной и пенитенциарной пробации, а положения, касающиеся поддержки уже вышедших на свободу, действуют с января 2025 года.
