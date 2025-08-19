Режим ЧС ввели в Магаданской области из-за ливней

В Магаданской области введен режим чрезвычайной ситуации в связи с затяжными ливнями и паводками, которые продолжаются на побережье уже почти неделю. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов.
«В Магаданской области введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Решение принято в связи с обильными осадками», — написал Носов в своем telegram-канале. За это время в регионе выпала полуторамесячная норма осадков, что привело к резкому подъему уровня воды в местных реках и угрозе подтопления населенных пунктов.
Особое беспокойство вызывает ситуация в поселке Усть-Омчуг, где существует риск разрушения дамбы и возможного подтопления территории. Спасательные службы распространили экстренное предупреждение о подъеме воды в реке Ола, а мониторинг состояния дамб и водоограждающих сооружений проводится в круглосуточном режиме. На 1887-м километре федеральной трассы «Колыма» произошло размытие дорожного полотна, на месте работают дорожные службы и спецтехника. Также после схода селя обвалился подъезд к мосту через реку Мякит. Временно закрыты четыре участка на региональных и три — на федеральной трассах.
Для ликвидации последствий паводка и координации действий создан оперативный штаб министерства дорожного хозяйства и транспорта. На контроле находится более 20 участков с переливами и риском подмыва мостовых переходов. В регионе задействованы десятки единиц спецтехники, а к наиболее проблемным местам направляются оперативные группы спасателей для организации пунктов помощи водителям.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.