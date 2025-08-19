Россия ударила по важному НПЗ Украины

Россия ударила по важному НПЗ Украины
Россия ударила по важному НПЗ Украины Фото:

Российские войска нанесли точный удар по стратегически важному нефтеперерабатывающему заводу Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. В военном ведомстве уточнили, что пораженный НПЗ снабжал горючим украинскую армию. Цель была успешно поражена.

